Евросоюз определился с датой начала вакцинации от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - Европейский Союз принял решение начать вакцинацию населения с 27 декабря, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Это европейский момент. С 27 декабря вакцинация начнётся по всему Европейскому Союзу. Мы защищаем наших граждан вместе» - написала в Twitter президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕС сообщил, что вакцина будет доставляться странам – членом ЕС с 26 декабря.

Ранее европейское агентство по медицинским препаратам указало, что переносит дату своего совещания по рассмотрению безопасности вакцины коронавируса от компании Pfizer с 27-го на 21-ое декабря.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан также сообщил, что Германия начнет вакцинацию населения с 27 декабря.