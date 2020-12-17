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    Евросоюз определился с датой начала вакцинации от коронавируса

    17 Декабря 2020, 20:05

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. - Европейский Союз принял решение начать вакцинацию населения с 27 декабря, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это европейский момент. С 27 декабря вакцинация начнётся по всему Европейскому Союзу. Мы защищаем наших граждан вместе» - написала в Twitter президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕС сообщил, что вакцина будет доставляться странам – членом ЕС с 26 декабря.

    Ранее европейское агентство по медицинским препаратам указало, что переносит дату своего совещания по рассмотрению безопасности вакцины коронавируса от компании Pfizer с 27-го на 21-ое декабря.

    Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан также сообщил, что Германия начнет вакцинацию населения с 27 декабря.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
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