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    Евросоюз опережает США по темпам вакцинации против COVID-19

    30 Июля 2021, 22:55

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Кампания по вакцинации в странах Евросоюза набирает обороты, в то время как в США несколько замедлилась, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как передают американские СМИ со ссылкой на данные портала «Ourworldindata.org», в определенных показателях вакцинации ЕС теперь опережает США. Тем не менее, США и ЕС предстоит еще пройти определенный путь, прежде чем достигнуть объявленных ими целей вакцинации населения, считают эксперты.

    На настоящий момент Евросоюз организовал вакцинацию 103,32 доз на 100 человек по сравнению с 102,67 дозами в Соединенных Штатах. Это показывает, что кампания по вакцинации в ЕС ускорилась несмотря на то, что первоначально присутствовали проблемы с поставками препаратов и распределением.

    Тем не менее, Евросоюз продолжает отставать от США в показателях количества населения, получивших два компонента вакцина от COVID-19. Власти США полностью вакцинировали 48,9% тех, кто имеет право на получение вакцины против коронавируса, в то время как в ЕС полностью вакцинировано 47,7%.

    Кроме того, в кампании по вакцинации внутри ЕС сохраняется значительная статистическая разница между 27 государствами-членами. К примеру, Германия полностью вакцинировала 50,6% жителей, в то время как в Болгарии получили вакцину только 14,6% целевой группы.

    Несмотря на очевидное ускорение программы прививок ЕС, многие страны Союза обеспокоены темпами вакцинации среди молодежи. В качестве мер стимуляции несколько европейских стран ввели паспорта вакцинации, которые станут обязательными для посещения баров, ресторанов и культурных мероприятий.

    По оценкам ученых, для достижения коллективного иммунитета против COVID-19 необходим иммунитета у 70% населения. Коллективный иммунитет может быть достигнут с помощью вакцинации, или путем перенесения заболевания и накопления достаточного количества антител для борьбы с будущими инфекциями.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение США Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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