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    Евросоюз окажет помощь пострадавшим при наводнении

    17 Июля 2021, 23:07

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен посетила бельгийскую Валлонию, пострадавшую от сильного наводнения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Еврокомиссии выразила поддержку пострадавшим жителям и отметила, что «Европа на стороне всех пострадавших, потерявших близких и имущество которых было разрушено».

    По словам У. Ляйен, Евросоюз поможет пострадавшим жителям в восстановлении их хозяйств.

    На текущей неделе циклон принес сильные осадки в Западной Германии, Нидерландах и Бельгии, что привело к гибели не менее 150 человек.

    Бельгия объявила 20 июля общенациональный траур по жертвам наводнения. В Германии Министерство обороны ввело режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны.

    Как сообщалось, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Федеральному Канцлеру Германии Ангеле Меркель.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Евросоюз Бельгия
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