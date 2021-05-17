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    Евросоюз назначает первого в истории координатора по борьбе с расизмом

    17 Мая 2021, 19:55

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Европейская комиссия назначила Микаэлу Муа своим первым в истории координатором по борьбе с расизмом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Таким образом, Еврокомиссия выполняет обязательства, изложенные в плане действий ЕС по борьбе с расизмом.

    В своей новой должности Координатор будет тесно взаимодействовать с расовыми и этническими меньшинствам, и передавать их озабоченности Комиссии.

    М. Муа также будет взаимодействовать с государствами-членами ЕС, Европейским парламентом, гражданским обществом и научными кругами для усиления политических мер в области борьбы с расизмом.

    Координатор по борьбе с расизмом объединит усилия с другими службами Еврокомиссии для осуществления политики по предотвращению расизма и борьбе с ним.

    Хелена Далли, комиссар по вопросам равенства, сказала: «Я рада приветствовать г-жу Муа, чья работа будет иметь важное значение для осуществления плана действий по борьбе с расизмом. С ее назначением Комиссия делает еще один важный шаг в формировании антирасистского Европейского союза. Мы намерены активизировать наши усилия по борьбе с расизмом в тесных отношениях со странами ЕС, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами».

    Г-жа Муа изучала международное развитие, а затем занимала ряд руководящих должностей в НПО в родной Финляндии, борющихся с расизмом и дискриминацией. Последние несколько лет она работала в Министерстве юстиции Финляндии. Она обладает обширным опытом и знаниями в борьбе с расизмом и дискриминацией по этническому признаку, а также в продвижении этнически равного и разнообразного общества.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
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