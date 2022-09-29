Евросоюз намерен поддерживать демократические реформы в Казахстане

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник состоялся рабочий визит Уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой в Брюссель, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Омбудсмен провела встречи с официальными представителями Европейской комиссии, Европейского парламента, а также с экспертами главных европейских институтов в сфере защиты прав человека.

Европейские политики высоко оценили усилия казахстанской стороны по принятию нового Конституционного Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», направленного на усиление компетенции казахстанского омбудсмена и повышение эффективности организации его деятельности. Выразили интерес к налаживанию прямых контактов с Национальным центром по правам человека в РК.

В ходе встреч со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором и Спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой стороны обменялись мнениями по расширению казахстанско-европейского сотрудничества в области демократии и защиты прав человека на основе Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС.





По итогам переговоров с заместителем управляющего директора Европейской службы внешних действий по Восточному партнерству, России, Кавказу и Центральной Азии Люком Девинем стороны определили приоритетные для обеих сторон проекты, направленные на усиление принципов верховенства закона в РК и продвижение регионального сотрудничества в Центральной Азии.

Европейские дипломаты выразили заинтересованность в активизации сотрудничества с Министерством юстиции РК в связи с передачей данному ведомству полномочий по коррекции уголовного и уголовно-процессуального законодательства от правоохранительных органов РК.

Вопросы развития межпарламентских обменов между РК и ЕС были рассмотрены на встрече с членами комитета Европейского парламента по иностранным делам, подкомитета по правам человека и делегации по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией. Была достигнута договоренность о проведении дополнительных онлайн консультаций с руководством и членами подкомитета ЕП по правам человека по проводимым в Казахстане реформам.





Один из членов делегации Европарламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией, евродепутат Карстен Луке (Германия) поделился своим мнением после встречи с Уполномоченным по правам человека в РК Эльвирой Азимовой.

«Сегодня в ходе встречи для меня было важно установить канал коммуникации для развития дальнейшего сотрудничества. Одним из направлений моей работы в Европарламенте является развитие отношений с Казахстаном. На мой взгляд, ваша страна находится в важном регионе, расположенном между Россией и Китаем. Конечно, в ходе сегодняшней встречи мы обсудили трагические события, произошедшие в январе в Казахстане. При этом г-жа Азимова открыто ответила на ряд моих острых вопросов. Тем не менее, полагаю, что для нас, европейцев, не конструктивно только подвергать критике и учить, как действовать. Понимаем, что это ваша страна, и вы живете в своем особом окружении. Это реальность, с которой необходимо считаться. Мы с Э. Азимовой установили хорошие отношения и договорились расширять наши каналы коммуникации и двусторонний диалог. В конце концов, взаимодействие и обмен мнениями – путь к прогрессу, определенный шаг вперед. Нам нужно продолжать общение, пытаться улучшить нашу работу.

Для меня, европейца не является первостепенным - приехать и учить кого-либо правильным действиям. Полагаю, более важным понять ваше видение, вашу точку зрения и вашу культуру.

Даже если мы расходимся во мнениях в чем-то, это тоже очень хорошо. Ведь это часть демократии. Но при этом необходимо продолжать вести диалог и коммуницировать. И я думаю, что с представителем Казахстана мы продолжим наше взаимодействие.

Хороший прогресс Казахстана - изменение сроков президентства. По моему мнению, быть у власти долгий период – контрпродуктивно. Даже в западных демократиях, люди могут находиться во власти долгое время. Они могут переизбираться на четыре-пять лет, большее количество раз.

Я также высоко оцениваю отмену в Казахстане смертной казни. Потому что, в Европейском Союзе мы всегда боремся за права человека», - сказал К. Луке.

Вопросы профилактики домашнего насилия и жестокого обращения были обсуждены на встрече Уполномоченного по правам человека в РК Э. Азимовой с экспертами Международного партнерства по правам человека и Международной организации против пыток.

В завершении визита в столицу Евросоюза Эльвира Азимова сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» об основных итогах.

«Мой визит в Брюссель связан с потребностью усиления партнерства Евросоюза и Казахстана по вопросам, касающимся прав человека.

Вы знаете, ряд инициатив заявлены Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Причем это кардинальные решения, начиная с вопросов политического устройства, политических партий и усиления местного самоуправления.

Но с точки зрения прав человека, конечно же, это имеет важное значение поскольку усиливается потенциал граждан в реализации гражданских и политических прав.

Что касается именно прав человека, связанных со свободой передвижения, доступом к правосудию - тоже был заявлен ряд очень важных решений, в том числе по реформированию правоохранительных органов, по исключительному мандату Генеральной прокуратуры и в целом прокуратуры по расследованию дел о пытках.

Вы знаете, что во время январских событий это имело большой резонанс. Более 200 дел было возбуждено именно по заявлению о пытках, жестоком обращении.

В этом ключе интерес международного сообщества к Казахстану высок: как он выйдет из этой ситуации, каким образом сделает системные уроки после январских событий и плюс итоги республиканского референдума (5 июня 2022 года). Мы знаем, что существенные поправки были внесены в Конституцию.

Поэтому мои встречи в Брюсселе были связаны с тем, чтобы еще раз встретиться с рядом представителей не только Европарламента и Европейской комиссии, но и с представителями больших неправительственных организаций.

Поскольку, если европейская сторона говорит, что имеет достаточный опыт в правозащитной сфере, почему бы им не поделиться этим опытом?

Причем, на мой взгляд, это должно выражаться в продуктивном партнерстве. Не только в оценке или в критике. Казахстан является независимой страной, которая твердо стоит на ногах и выражает четкую политическую позицию на самом высоком уровне. Поэтому здесь вопрос не только в том, чтобы критиковать страну, а в том, что если имеется опыт, то делиться им. Делиться правильно и достойно. У нас есть соответствующие правоохранительные, гражданские органы, которые имеют мандат и поэтому важен вопрос взаимодействия по обмену опытом в части именно конструктивного пересмотра или улучшения подходов не только по законодательству, но и в практике управления.

Понятно, что роль омбудсмена немножко другая. Это независимая фигура, но в этом ключе мы можем играть роль связующего звена и моя задача не в том, чтобы оправдывать кого-то. Да, возможно, были определенные ошибки и это признается и на уровне правоохранительных органов.

Нам важно извлечь уроки для того, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок. Мы реально, как страна, видим какие моменты должны быть усилены, какие моменты должны быть пересмотрены.

Сейчас Казахстан идет по новому пути. И мы должны не просто донести эту ситуацию до наших зарубежных партнеров. Потому что видно, что и те, кто имеют другую позицию и мнение - они тоже имеют возможность высказывать, размещать в социальных сетях свою точку зрения, которая отличается от государстенной.

Но вопрос в том, чтобы вырабатывать объективную и конструктивную оценку, и предлагать решение. Для меня новый путь - перейти от критики к конкретным решениям», - сказала Уполномоченный по правам человека в РК.



