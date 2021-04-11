Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Евросоюз начнет переговоры о закупе вакцин против новых штаммов COVID-19

    11 Апреля 2021, 01:51

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия намерена провести переговоры о закупе 1,8 млрд доз вакцин против новых штаммов коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Речь идет о так называемых вакцинах второго поколения против COVID-19, эффективных против мутированных вариантов коронавируса.

    Предвидя также вакцинацию детей и подростков, а также появление штаммов, против которых существующие вакцины могут стать неэффективными, европейский регулятор планирует заключить контракт с единственным производителем на 900 млн доз с возможностью дополнительно приобрести 900 млн единиц препаратов.

    При этом будет составлен обязательный ежемесячный график поставок, который начнется в этом году и продолжится в 2022, 2023 годах.

    Новые объемы дополнят действующий «портфель вакцин» ЕС в размере 2,6 млрд доз, которые должны быть доставлены в текущем году.

    Источник в Еврокомиссии сообщил европейским СМИ, что новый контракт на закупку вакцин не предполагает инвестиций в предварительную научную разработку препаратов; обеспечит базовое производство в Европе и «с приоритетом для Европы».

    Данная оговорка сделана для того, чтобы Евросоюз имел возможность контролировать производственную цепочку, вне зависимости от других зарубежных стран.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров