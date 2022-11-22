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    Евросоюз может серьезно расширить санкционные списки россиян-физлиц

    22 Ноября 2022, 18:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Об этом сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на официальных лиц, передает МИА «Казинформ».

    Оно не приводит конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет. По сведениям издания, страны ЕС «предложили длинные списки», эксперты Еврокомиссии в настоящий момент анализируют их.

    Согласно информации Politico, Латвия, Литва, Польша и Эстония хотят убедить другие государства согласовать очередной пакет санкций одновременно с потолком цен на российскую нефть. Некоторые европейские дипломаты не поддержали эту идею, заявив, что набор рестрикций еще не готов и ситуация только осложнится при попытке увязать его с потолком цен. Кроме того, Еврокомиссия пока не приступила к неформальным консультациям по новым ограничениям.

    Фото: assets.weforum.org
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