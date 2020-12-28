Евросоюз и ВОЗ передали Азербайджану медоборудование для борьбы с коронавирусом

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Европейский союз (ЕС) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передали Азербайджану около миллиона смотровых перчаток, 52 монитора пациента, 258 назальных кислородных канюлей, 258 масок Вентури, 123 пульсоксиметра и запасные части для медицинского оборудования, чтобы помочь пациентам вылечиться от тяжелого заболевания, вызванного коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Азербайджанское Государственное Информационное Агентство АЗЕРТАДЖ.

Передача медикаментов является частью проектной инициативы «Солидарность во имя здоровья», финансируемой Европейским союзом и реализуемой офисом ВОЗ в Азербайджане. Ранее в июле и сентябре 2020 года в рамках этой инициативы две партии медицинских товаров были доставлены в Азербайджан.

«Эти 3-я и 4-я партии защитного снаряжения и медицинского оборудования, которые мы сегодня передаем Азербайджану, являются еще одним примером партнерства и совместной работы между ЕС, ВОЗ и Азербайджаном в борьбе с пандемией», - заявил руководитель делегации Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Изначально средства использовались для удовлетворения неотложных потребностей, таких как закупка предметов первой необходимости.

«На текущем этапе, наряду с продолжением поставок критически важных материалов, мы уделяем повышенное внимание дополнительному обучению медицинских работников и поддержке потребностей страны в области здравоохранения», - сказал глава офиса ВОЗ в Азербайджане доктор Ханде Харманси.

«Теперь весь мир объединил усилия для борьбы с пандемией COVID-19. Считаю, что мы также можем преодолеть эту проблему, объединив наши усилия. Поставленные сегодня медицинские материалы необходимы как в поликлиниках, так и в больницах Азербайджана», - отметил представитель Министерства здравоохранения Азербайджана доктор Надир Зейналов, поблагодарив ЕС и ВОЗ за постоянную поддержку.





Наряду с защитным снаряжением и медицинским оборудованием, ВОЗ передала Министерству здравоохранения более 1 миллиона медицинских масок для поддержки усилий страны в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее 1 миллион медицинских масок было доставлено в Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB), 250 тысяч - в медицинский департамент Министерства юстиции, 100 тысяч - в Агентство социальных услуг и по 5 тысяч - в общественные объединения «Чистый мир» и «Поддержка здоровья «. Наряду с масками, им были предоставлены листовки и плакаты о правильном использовании медицинских и немедицинских масок.

Отметим, в Азербайджане до настоящего времени зарегистрировано 215 тысяч 483 случая заражения коронавирусной инфекцией, 172 тысячи 19 человек прошли лечение и выздоровели, 2538 человек скончались, лечение 40 926 больных продолжается, передает АЗЕРТАДЖ.



