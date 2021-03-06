Евросоюз и США временно снимают ограничения во взаимной торговле

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу ЕС и США договорились приостановить на четыре месяца взаимные тарифные ограничения, ранее введенные в связи с коммерческими спорами вокруг производителей «Airbus» и «Boeing», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Еврокомиссии пояснили, что приостановка тарифов позволит обеим сторонам сосредоточиться на разрешении затянувшегося торгового спора.

«Это придаст важный стимул европейским экспортерам, поскольку США наложили ограничения на экспорт ЕС в США на сумму 7,5 млрд долларов Аналогичным образом ЕС снимет ограничения на экспорт США в ЕС на сумму около 4 млрд долларов.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис сказал: «Это значительный шаг вперед, который знаменует собой перезагрузку в отношениях с нашим самым крупным и экономически важным партнером. Отмена тарифов является беспроигрышным решением для обеих сторон в то время, когда пандемия наносит ущерб нашим рабочим и нашей экономике».

В.Домбровкис добавил, что приостановка поможет восстановить доверие между ЕС и США, следовательно даст сторонам пространство для достижения всеобъемлющего и долгосрочного переговорного решения.

Позитивный торговый союз ЕС-США важен не только для обеих сторон, но и для мировой торговли в целом, считают в Брюсселе.

В 2018 году апелляционный орган ВТО установил, что государства ЕС не полностью выполнили предыдущие решения Организации в отношении субсидий ЕС производителю самолетов «Airbus».

В марте 2019 года ВТО подтвердила, что США также не предприняли соответствующих мер по соблюдению правил ВТО в части субсидий своему авиастроителю «Boeing».

В октябре 2019 года ВТО разрешила США принять контрмеры против европейского экспорта на сумму до 7,5 миллиарда долларов, и США ввели эти тарифы 18 октября 2019 года. Соответствующие государства-члены ЕС тем временем предприняли необходимые шаги для обеспечения полного соблюдения данного решения.

В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС принять аналогичные контрмеры в отношении 4 млрд долларов американского экспорта в ЕС.



