Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Евросоюз и союзники должны работать вместе ради стабильности Афганистана и региона - евродепутат

    14 Сентября 2021, 21:30

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Во французском городе Страсбурге продолжает работу пленарная сессия Европейского парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Во вторник депутаты ЕС провели дебаты, посвященные ситуации в Афганистане с участием Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля.

    Парламентарии от всех фракций выразили свою позицию по данному вопросу. При этом большинство евродепутатов высказалось за извлечение полезных уроков из ситуации в Афганистане.

    Депутат от социал-демократической фракции Иратксе Гарсиа-Перез отметила, что военное вмешательство в Афганистан было провалом, но еще есть время, чтобы миссия по поставке гуманитарной помощи афганскому народу увенчалась успехом.

    «Евросоюз и его союзники должны работать вместе ради стабильности Афганистана и региона, а также для защиты афганского народа. Настало время проявить солидарность», - призвала евродепутат.

    Также представитель социал-демократов призвала создать гуманитарный коридор, координируемый Европейской службы внешних действий (Еврокомиссия) с целью репатриировать тысячи людей, которые остались дома.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Афганистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение произошло в Афганистане
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров