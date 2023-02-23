Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Евросоюз и Центральная Азия сталкиваются с проблемами из-за водных ресурсов – представитель Еврокомиссии

    23 Февраля 2023, 21:30

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в здании министерства иностранных дел Италии проходит двухдневная Седьмая конференция высокого уровня по сотрудничеству Европейского Союза и Центральной Азии в области окружающей среды и водных ресурсов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Конференция организована в рамках Платформы ЕС – Центральной Азии по сотрудничеству в сфере окружающей среды и водных ресурсов. Также в работе конференции примут участие представители гражданского общества из стран Центральной Азии.

    Руководитель управления зеленой дипломатии и многосторонности генерального директората по вопросам окружающей среды (DG ENV) Европейской комиссии Астрид Шомакер прокомментировала сегодняшнее мероприятие.

    «Очень рада, что мы сотрудничаем со странами Центральной Азии и в седьмой раз начинаем конференцию по вопросам окружающей среды, водных ресурсов. Сотрудничество с Центральной Азией является для Европейского Союза очень важным. Поскольку сейчас мир столкнулся с «тройным» кризисом, который включает изменение климата, утрату биологического многообразия и загрязнение окружающей среды.

    Этот кризис отчетливо проявляется в Центральной Азии. Каждая из стран вынуждена бороться с последствиями изменения климата. Все страны сталкиваются с проблемами утраты биоразнобразия.

    Не так давно была утверждена новая рамочная политика по биоразнобразию «Монреальская конвенция». Все это дает нам новые импульсы к сотрудничеству для решения новых проблем – проблем «тройного кризиса».

    Конференция в Риме проходит весьма вовремя - за месяц до «водной конференции» в ООН, которую можно считать важным эпохальным событием.

    Впервые за последние 50 лет на уровне Организации Объединенных Наций обсуждаются вопросы водных ресурсов. Надо сказать, что Евросоюз и Центральная Азия сталкиваются с проблемами в области водных ресурсов.

    Возможно в ЦА эти проблемы проявляются более остро чем у нас. Конечно, у нас есть свой накопленный опыт, но нам есть чему поучиться и у стран-партнеров. Поскольку мы в ЕС сталкиваемся с проблемами наводнений. И хорошо понимаем, насколько важно трансграничное сотрудничество. Насколько важно, чтобы страны договорились и смогли прийти к общим выводам. Очень хорошо то, что на этой конференции принят совместный документ. Это показывает насколько важно работать вместе.

    А. Шомакер также считает важным сотрудничество ЕС и Казахстана в области критических сырьевых материалов.

    «Мы рады расширять наше сотрудничество с Казахстаном в этом направлении. Надеемся, что Казахстан будет становиться ответственным лидером в Центральной Азии. И развивать циркулярную экономику», - отметила А. Шомакер.

    Фото: iStock

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    ООН Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Экология Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Две тысячи деревьев и кустарников высадили сотрудники корпорации «Казахмыс» в Балхаше и Жезказгане
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров