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    Евросоюз и Азербайджан подпишут газовый меморандум

    14 Июля 2022, 18:47

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - ЕС готовится подписать соглашение об импорте газа без каких-либо условий с Азербайджаном, чтобы сократить зависимость европейских стран от импорта российского газа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euobserver.

    По данным издания, основанным на проекте сделки, стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа в Европейский Союз и, возможно, в страны Западных Балкан, чтобы увеличить диверсификацию. Брюссель рассчитывает получать не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году.

    Это повлечет за собой значительные инвестиции в расширение трубопроводной сети Южного газового коридора (совокупность трубопроводов от Каспийского моря через Турцию в юго-восточную Европу), однако пока неизвестно о каких объемах инвестиций идет речь. В документе неоднократно говорится о необходимости ЕС в стабильных, безопасных и предсказуемых поставках газа.

    Несмотря на отсутствие конкретной даты подписания соответствующего меморандума, очевидно, что начало процесса уже запланировано в этом месяце. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в конце июля отправится в Баку, а представители обеих сторон 19 июля проведут переговоры в Брюсселе.

    Меморандум также предусматривает развитие взаимоотношений между ЕС и Азербайджаном в области электричества, в том числе через Черное море и через Нахчыванскую Автономную Республику.

    Кроме того, в проекте соглашения приводятся цели ЕС в области изменения климата и охраны окружающей среды. В нем говорится о необходимости использования водорода, а также сокращения выбросов метана и загрязнения окружающей среды.

    Сделка с Азербайджаном не имеет обязательной юридической силы, но определяет повестку дня для инвестиций ЕС и развитие двусторонних отношений в будущем.

    Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP (ЮГК) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в I квартале 2022 года - 2,6 млрд кубометров газа. В 2022 году объем экспорта газа в Европу, по прогнозу, превысит 10 млрд кубометров.



    Фото:euobserver.com

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Евросоюз Мировые новости
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