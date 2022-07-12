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Евросоюз готов содействовать в возврате активов, выведенных из Казахстана
12 Июля 2022 11:35

Евросоюз готов содействовать в возврате активов, выведенных из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции состоялась встреча председателя Олжаса Бектенова с делегацией Евросоюза во главе со Специальным представителем по Центральной Азии Тери Хакала. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В ходе встречи глава Антикора ознакомил собеседников с ключевыми направлениями Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 гг.

Стороны обсудили вопросы введения законодательной ответственности за незаконное обогащение и всеобщего декларирования доходов и расходов. Обсуждены и вопросы защиты бизнеса. Европейские коллеги положительно оценили расстановку акцентов антикоррупционной политики страны, подчеркнув стремление соответствовать международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам ГРЕКО. Важным вектором развития отмечена подготовка Казахстана к присоединению к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующее приглашение поступило 1 июля.

«Хочется особо отметить открытость и готовность агентства в вопросах взаимодействия с европейскими партнерами. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку запросов о возврате выведенных из Казахстана в Европу активов», – заявила Т. Хакала.

Отдельной темой дискуссии стало расследование дел, связанных с заявлениями о пытках в связи с январскими событиями.

«На данный момент 171 дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола», - проинформировал О. Бектенов.

Агентство по каналам коммуникаций Генеральной прокуратуры предоставляет интересующую международное сообщество информацию.


Фото: t.me/antikornews
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