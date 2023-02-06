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    Евросоюз готов оказать помощь после сильного землетрясения в Турции

    6 Февраля 2023, 16:59

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В качестве немедленного ответа Европейский союз мобилизовал поисково-спасательные группы для Турции в соответствии с просьбой данной страны активировать механизм гражданской защиты ЕС, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла по шкале Рихтера – одно из сильнейших землетрясений в регионе более чем за 100 лет - произошло в районе Газиантеп в Турции, которое затронуло и соседнюю Сирию.

    «Наши мысли с народом Турции и Сирии. ЕС готов помочь», - написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Десять городских поисково-спасательных команд были оперативно мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии для оказания поддержки службам быстрого реагирования на местах.

    Италия и Венгрия также предложили свои спасательные команды Турции.

    Координационный центр реагирования ЕС на чрезвычайные ситуации находится в прямом контакте с властями Турции для координации дальнейшей поддержки в случае необходимости, отметили в пресс-службе Европейской комиссии.

    Спутниковая система ЕС «Copernicus» также была активирована для предоставления экстренных картографических услуг.

    Евросоюз также выразил готовность поддержать пострадавших в Сирии, которая также сообщила о жертвах в рамках своих программ гуманитарной помощи.

    В результате землетрясения магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

    Также от землетрясения пострадали несколько провинций Сирии - Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

    Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара получила предложения от 45 стран по оказанию помощи после землетрясения.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами из-за сильного землетрясения на юго-востоке страны. Также он поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Позже в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Оно ощущалось также в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.


    Фото: assets.weforum.org

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Турция Евросоюз Мировые новости
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