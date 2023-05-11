Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц

    11 Мая 2023, 01:53

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В стенах Европейского парламента во французском городе Страсбург канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью и обсудил с депутатами будущее Евросоюза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках дебатов «Это Европа» представитель Германии был отдельно приглашен на выездную сессию Европарламента, которая традиционно проходит в Страсбурге.

    Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Европа несет глобальную ответственность за пределами своих границ, «потому что благополучие Европы невозможно отделить от благополучия остального мира». По его словам, в 21-м веке мир уже есть и будет многополярным.

    В связи с этим О.Шольц выделил три урока для Европейского союза.

    «Во-первых, будущее Европы находится в наших руках. Во-вторых, чем интегрированнее будет Европа, тем легче будет обеспечить хорошее будущее. И в-третьих, в порядке вещей должны быть большая открытость и сотрудничество», - сказал канцлер ФРГ.

    По словам немецкого политика, чтобы обеспечить Европе место в мире завтрашнего дня, ЕС должен измениться.

    «Нам нужен расширенный и реформированный Евросоюз, открытый будущему» - сказал он.

    О.Шольц добавил, что в многополярном мире страны глобального Юга являются важными партнерами. При этом Европа должна отстаивать продовольственную безопасность, сокращение бедности, а также выполнять свои обязательства по защите климата и окружающей среды в международном формате.

    «Нас объединяет цель лучшего управления и регулирования нелегальной миграции - без предательства наших ценностей», - подчеркнул О.Шольц, говоря о миграции и политике предоставлении убежища

    По его словам, во многих частях Европы требуются работники из третьих стран.

    «Если Европа свяжет регулярную миграцию с требованием, чтобы страны происхождения и транзита также принимали обратно тех, кто не имеет права оставаться в Европе, тогда выиграют все стороны», - отметил он.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Германия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по оспе обезьян
    Двое погибли в результате стрельбы на территории завода Mercedes-Benz в Германии
    Интенсивная перестрелка произошла на азербайджано-армянской границе
    Грузовой корабль «Тяньчжоу-6» успешно состыковался с орбитальной космической станцией Китая
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров