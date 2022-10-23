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    21:52, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Европу захлестнула волна кокаина - Европол

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Европу захлестнула волна кокаина. Об этом заявляет агентство Европол. Специалисты признают, что в последние годы проблема стала куда масштабнее, чем ожидалось, связи организованной преступности стали теснее, сети наркоторговли действуют все более жестко, смело и дерзко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Среди производителей по-прежнему лидирует Колумбия, но всT больше плантаций организуют в Перу и Боливии.

    «В последние четыре года объемы конфискованного кокаина постоянно растут. В 2021 году было 240 тонн кокаина, возможно даже больше. Так что на рынке очень много этого наркотика», - отметил официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт.

    Министры юстиции стран Европы намерены усилить контроль крупнейших портов — Роттердама, Амстердама, Антверпена и Гамбурга. Страны усилят координацию и контроль над судами и терминалами, а также увеличат масштабы совместной работы с правоохранительными органами стран Латинской Америки, чтобы пресечь наркотрафик на корню.

    По данным ООН, в одной только Колумбии за пару лет площадь плантаций коки увеличилась на 43%.



    Кадр из видео ru.euronews.com








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    Борьба с наркотиками Мировые новости Европа для mail.ru
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