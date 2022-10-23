Европу захлестнула волна кокаина - Европол
Среди производителей по-прежнему лидирует Колумбия, но всT больше плантаций организуют в Перу и Боливии.
«В последние четыре года объемы конфискованного кокаина постоянно растут. В 2021 году было 240 тонн кокаина, возможно даже больше. Так что на рынке очень много этого наркотика», - отметил официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт.
Министры юстиции стран Европы намерены усилить контроль крупнейших портов — Роттердама, Амстердама, Антверпена и Гамбурга. Страны усилят координацию и контроль над судами и терминалами, а также увеличат масштабы совместной работы с правоохранительными органами стран Латинской Америки, чтобы пресечь наркотрафик на корню.
По данным ООН, в одной только Колумбии за пару лет площадь плантаций коки увеличилась на 43%.
Кадр из видео ru.euronews.com