Европу призвали принять меры по социальному дистанцированию из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сдерживание эпидемии коронавируса COVID-19 в Европе «больше не считается осуществимым». Такое заявление сделал в четверг Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своей новой оценке риска ведомство призвало европейские системы здравоохранения немедленно приступить к реализации мер, направленных на смягчение последствий распространения вируса.

Риск «тяжелого заболевания» является «умеренным» в Европе и «высоким» для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

«Риск превышения возможностей системы здравоохранения в ЕС и Великобритании в ближайшие недели считается высоким», - сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний, штаб-квартира которого базируется в Швеции.

Считается, что риск более легкого заболевания и «последующее воздействие на социальную и трудовую деятельность» является высоким.

По состоянию на среду в странах Европейского экономического пространства и Великобритании зарегистрировано 17 413 случаев заболевания, 58% из которых приходится на Италию. На эту страну Южной Европы также приходится 88 процентов от всех смертей.

Тем не менее, ведомство предупредило другие европейские страны, что ситуации, подобные тем, которые были в Китае и Италии, могут произойти «через несколько недель или даже дней».

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний призывает принять меры по социальному дистанцированию, такие как отмена занятий в школах и отказ от проведения массовых мероприятий. В ведомстве отметили, что, если бы такие меры были внедрены раньше, то число заболевших могло бы быть значительно меньше.