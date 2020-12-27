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    Европол опасается мошенничества с одобренной вакциной против COVID-19

    27 Декабря 2020, 20:32

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Глава правоохранительного ведомства Европейского союза «Европол» предупредила, что организованная преступность может попытаться использовать вакцинацию против COVID-19 в своих преступных целях, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Исполнительный директор Европола Катрин де Болль сообщила, что европейский орган уже направил предупреждение государствам-членам ЕС проявить бдительность при вакцинации населения. «Существует реальная опасность того, что преступные группы попытаются использовать потребность в вакцине в своих интересах» - сказала К. Болль.

    В Европоле пояснили, что псевдовакцины могут продаваться злоумышленниками и не доставляться заказчикам, либо предлагаемые криминалитетом «препараты могут просто оказаться подделкой.

    Транспортировка вакцины Pfizer, одобренной для использования в ЕС, строго упорядочена и осуществляется под охраной местной полицией. Поэтому преступникам будет сложно овладеть ею, но это не остановит их от таких попыток, сообщают европейские правоохранители.

    Первая в мире вакцина от коронавируса производится на заводе компании Pfizer в местности Пуурс и наземным транспортом распределяется по Европе. Условием для перевозки медицинского препарата является соблюдение низкой температуры от -70 градусов.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
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