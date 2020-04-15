Европейскую дорожную карту отмены ограничений из-за коронавируса представили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия и Европейский совет в среду представили Дорожную карту по поэтапному отказу от мер сдерживания в связи с пандемией коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Пришло время смотреть в будущее и сосредоточиться на обеспечении средств к существованию. Несмотря на то, что условия в государствах ЕС все еще сильно различаются, тем не менее все европейцы справедливо задаются вопросом, когда и в каком порядке могут быть отменены ограничительные меры», - приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на сайте регулятора.

«Именно поэтому Еврокомиссия подготовила перечень руководящих принципов, критериев и мер, которые служат основой для продуманных действий», - добавила она. Принятые меры и связанная с ними неопределенность дорого обходятся европейской экономике, поэтому они не могут продолжаться бесконечно, считают в Еврокомиссии.

«Возвращение к нормальной жизни после ограничений из-за коронавируса потребует тщательно скоординированного и европейского подхода между странами-участницами, основанного на науке и духе солидарности», - сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

«Крайне важно, чтобы наши системы здравоохранения обладали потенциалом для лечения новых случаев заболевания, чтобы были доступны основные лекарственные средства и оборудование, чтобы у нас была возможность масштабного тестирования и отслеживания», - отметила еврокомиссар.

Она подчеркнула, что преодоление «коронакризиса» будет долгим и постепенным, тогда как его последствия будут долговременными. «Пока не будут найдены эффективные методы лечения и вакцина, нам придется научиться жить с этим вирусом», - считает Кириакидес.

При принятии решения об ослаблении карантина должны учитываться, в первую очередь, эпидемиологические критерии, показывающие, что распространение заболевания значительно замедлилось в течение длительного периода времени, а система здравоохранения обладает соответствующим потенциалом.

Дело в том, что после отмены ограничительных мер количество заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом, неизбежно возрастет, поэтому в отделениях интенсивной терапии должно быть достаточно мест, оборудования и препаратов.

Немаловажное значение имеют возможности страны по организации масштабного тестирования населения для быстрого обнаружения и изоляции инфицированных, а также по отслеживанию контактных лиц.

Брюссель призывает принять единый «европейский подход», который должен основываться на науке, координации между странами ЕС, уважении и солидарности. Иными словами, государства должны уведомлять и принимать во внимание мнение Еврокомиссии, прежде чем анонсировать ослабление ограничений.

Дорожной картой рекомендуется поэтапно отменять меры сдерживания распространения коронавируса, и между ними должно быть достаточно времени для того, чтобы оценить их влияние. Это относится и к поездкам в Европейский союз.

«Необходим поэтапный подход к открытию наших внутренних и внешних границ, что в конечном итоге восстановит нормальное функционирование Шенгенской зоны», - говорится в документе.

На первом этапе страны должны открыть границы со своими соседями по Евросоюзу. Это может произойти только после того, как эпидемиологическая ситуация в приграничных регионах будет схожей, а правила социального дистанцирования будут ответственно применяться.

Свои внешние границы государства ЕС откроют только на втором этапе. При принятии такого решения необходимо учитывать вероятность распространения коронавируса за пределы европейского сообщества и опасность его повторного завоза.

Возобновление экономической деятельности также должно быть поэтапным: все население не должно возвращаться на свои рабочие места одновременно.

«Необходимо постоянно контролировать действия и повышать готовность к возвращению к более строгим мерам сдерживания по мере необходимости», - отмечают в Еврокомиссии.

Отметим, 18 марта лидеры стран ЕС согласились с предложением Еврокомиссии запретить для граждан третьих стран «несущественные поездки» в государства блока и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на распространение коронавируса в Европе. Эти меры предложено продлить до середины мая.







