Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Европейский союз заинтересован в стабильном развитии Казахстана - депутат

    5 Сентября 2019, 12:38

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Депутат Европейского парламента, член делегации ЕП по сотрудничеству со странами Центральной Азии Андрис Америкс прокомментировал Послание Президента РК народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Комментируя программный документ Главы государства, Андрис Америкс отметил, что политическая трансформация должна осуществляться постепенно и с учетом интересов народа Казахстана.«Каждая страна имеет свои традиции, образ жизни и восприятие информации. Европейский союз заинтересован в стабильном развитии Казахстана», - сказал он.«Поэтому развитие демократии и восприятие принципов, которые важны для Евросоюза, воспринимаем положительно», - добавил политик, избранный депутатом Европарламента от латвийской социал-демократической партии «Согласие».В целом, депутат Европарламента считает, что в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» заданы новые ориентиры.«Послание Президента (народу РК – прим. авт.) демонстрирует намерение реформировать Казахстан», - отметил спикер, подчеркнув, что нынешний состав Европарламента, пятилетняя каденция которого началась в текущем году, готов к сотрудничеству с нашей страной.Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз Послание Президента РК. Сентябрь 2019
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров