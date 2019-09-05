Европейский союз заинтересован в стабильном развитии Казахстана - депутат

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Депутат Европейского парламента, член делегации ЕП по сотрудничеству со странами Центральной Азии Андрис Америкс прокомментировал Послание Президента РК народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя программный документ Главы государства, Андрис Америкс отметил, что политическая трансформация должна осуществляться постепенно и с учетом интересов народа Казахстана.«Каждая страна имеет свои традиции, образ жизни и восприятие информации. Европейский союз заинтересован в стабильном развитии Казахстана», - сказал он.«Поэтому развитие демократии и восприятие принципов, которые важны для Евросоюза, воспринимаем положительно», - добавил политик, избранный депутатом Европарламента от латвийской социал-демократической партии «Согласие».В целом, депутат Европарламента считает, что в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» заданы новые ориентиры.«Послание Президента (народу РК – прим. авт.) демонстрирует намерение реформировать Казахстан», - отметил спикер, подчеркнув, что нынешний состав Европарламента, пятилетняя каденция которого началась в текущем году, готов к сотрудничеству с нашей страной.Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».