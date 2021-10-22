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    Европейский Совет: ситуация с COVID-19 в некоторых странах Евросоюза остается очень серьезной

    22 Октября 2021, 10:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В четверг завершился первый день заседания Европейского Совета, где лидеры 27 стран Евросоюза обсудили цены на энергоносители и борьбу с пандемией COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По результатам саммита европейских лидеров было сделано заявление в части борьбы с пандемией COVID-19.

    Европейский Совет отметил, что кампании вакцинации по всей Европе привели к значительному прогрессу в борьбе с COVID-19. Тем не менее, ситуация в некоторых государствах-членах Евросоюза остается очень серьезной.

    Для того, чтобы повысить уровень вакцинации по всему ЕС, необходимо активизировать усилия по преодолению сомнений в отношении вакцинации, в том числе путем борьбы с дезинформацией, особенно в социальных сетях, считают главы правительств и стран Евросоюза.

    Кроме того, в Брюсселе отметили необходимость сохранять бдительность в отношении появления и распространения возможных новых вариантов COVID-19.

    В свете развития эпидемиологической ситуации Европейский Совет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению внутри и въезда в ЕС.

    Совещание лидеров ЕС призвало Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами, отмечается в тексте итогового заявления Европейского Совета.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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