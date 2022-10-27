Европейский центробанк может повысить процентные ставки для удержания инфляции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский центральный банк в ближайшее время снова повысит процентные ставки, предприняв еще один важный шаг в ужесточении политики в борьбе со всплеском инфляции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишет издание Euractiv , инфляция в 19 странах еврозоны поднялась до исторического максимума в сентябре и составляет около 10%, что превышает в пять целевой показатель ЕЦБ (2%.)

Управляющий совет ЕЦБ в прошлом месяце повысил ключевые процентные ставки на беспрецедентные 75 базисных пунктов, и многие наблюдатели ожидают, что он повторит этот шаг на сегодняшнем заседании.

Европейские домашние хозяйства и предприятия готовятся к суровой зиме, поскольку поставки газа в Европу сокращаются, вызывая опасения по поводу нехватки энергии и невероятно высоких счетов за электроэнергию и отопление.

Ситуация в Украине также привела к росту цен на продукты питания, а проблемы с цепочками поставок в эпоху пандемии в сочетании с более высокими производственными затратами усилили ценовое давление на ряд товаров.

Как и другие центральные банки, ЕЦБ использует серию повышений ставок, чтобы взять инфляцию под контроль. Тем не менее, рискуя замедлить экономическую активность до такой степени, что это спровоцирует спад.

«Повышение ставки на 75 базисных пунктов выглядит как решенная сделка», — сказал изданию экономист банка ING Карстен Бжески. - ЕЦБ закрывает глаза на риски рецессии», — добавил он.

Другие аналитики заявили, что ЕЦБ пойдет еще дальше, прогнозируя скачок до 100 базисных пунктов.

Кроме того, в потенциально более важном решении Европейский центральный банк также, вероятно, предпримет первые шаги по сокращению своего баланса в размере 8,8 трлн евро, сформированного благодаря покупкам долгов и сверхдешевым кредитам, предоставленным банкам.

В отличие от сентября текущего года, пока ни один политик Евросоюза открыто не выступил против идеи повышения на 75 базисных пунктов в четверг, и рынки полностью оценили такой шаг, что предполагает легкое единодушие, тем более что Федеральная резервная система США также намекнула на аналогичное повышение.

Европейская пресса пишет, что глава ЕЦБ Кристин Лагард даст общие указания относительно будущих действий, утверждая, что вероятны дальнейшие повышения, но поступающие данные и новые экономические прогнозы в декабре будут ключевыми.





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