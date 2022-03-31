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    Европейские инвесторы намерены производить в Мангистау «зеленый» водород

    31 Марта 2022, 03:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы, касающиеся реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из германо-шведских компаний предлагает долгосрочное инвестирование в «зеленую» энергетику на территории Мангистауской области с последующим опреснением морской воды и производством водорода. На сегодняшний день компанией зарезервированы земельные участки в Мангистауской области для производства альтернативного источника электроэнергии и «зеленого» водорода. По данным германской стороны, сумма инвестиций составит 22 млрд. евро.

    В рамках проекта планируется строительство опреснительного завода мощностью 50 000 кубометров воды в сутки, станции возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная электростанции) мощностью 30 ГВт. Кроме того, компания планирует реализовать технологию электролиза воды мощностью 2 млн. тонн в год.

    «Зеленый» водород, аммиак и другие экологически чистые товары, произведенные в Казахстане, в будущем будут экспортироваться в страны Евросоюза и в другие государства.

    Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что такие инвестиционные проекты в будущем могут стать одними из значимых проектов для республики.

    «Особо хочу отметить, что климатические условия нашего региона позволяют строить солнечные и ветровые электростанции. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева акимат области готов оказать всестороннюю поддержку в реализации данного проекта», - сказал Нурлан Ногаев.

    Ряд других инвестпроектов в различных отраслях также планируют реализовать в Актау.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Акимат Экономика Мангистауская область
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