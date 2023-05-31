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    Европейские эксперты будут делиться опытом в обучении персонала с Авиационной администрацией Казахстана

    31 Мая 2023, 15:39

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - На полях форума подписано Соглашение об оказании услуг по подготовке персонала между ИКАО и Авиационной администрацией Казахстана. Со стороны ИКАО документ подписал директор Бюро по развитию и реализации компетенций ИКАО Хорхе Варгас, передает МИА «Казинформ».

    В Сеуле проходит Второй глобальный симпозиум Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по поддержке внедрения (GISS), на котором участвуют Генеральный секретарь ИКАО, министры транспорта государств-членов ИКАО, главы авиационных властей и другие представители авиационной индустрии. От казахстанской стороны участвуют представители Авиационной администрации Казахстана, РГП «Казаэронавигация» и АО «Академия гражданской авиации». Делегацию возглавляет заместитель генерального директора ААК Салтанат Томпиева.

    Глобальный симпозиум, организованный министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея объединяет Всемирный авиационный форум ИКАО (IWAF), Симпозиум по глобальному авиационному сотрудничеству (GACS) и Симпозиум по глобальной авиационной подготовке и TRAINAIR PLUS с целью освещения новейших цифровых инструментов ИКАО, ключевых инициатив и совместных усилий по поддержке устойчивости авиации, инноваций, устойчивого развития и оперативных решений.


    На полях форума подписано Соглашение об оказании услуг по подготовке персонала между ИКАО и Авиационной администрацией Казахстана. Со стороны ИКАО документ подписал директор Бюро по развитию и реализации компетенций ИКАО Хорхе Варгас.

    Также состоялось подписание Рамочного соглашения об оказании услуг по обучению между Учебной организацией объединенных авиационных властей (JAA TO) и Авиационной администрацией.

    Рамочное соглашение было подписано генеральным директором Учебной организацией объединенных авиационных властей Паула Виейра де Алмейда и заместителем генерального директора Авиационной администрации Салтанат Томпиевой.

    На площадке форума также проведены ряд двухсторонних встреч с представителями ИКАО и Федеральной авиационной администрацией (FAA) по вопросам дальнейшего развития гражданской авиации.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Авиация
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