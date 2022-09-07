Европейская комиссия отменяет упрощенный визовый режим с Россией

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Россияне столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения шенгенской визы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Perild.

Европейская комиссия во вторник, 6 сентября, поддержала приостановку упрощенного визового режима для всех граждан России.

Отмечается, что такие меры будут действовать до тех пор, пока не разрешится ситуация вокруг Украины.

Представители Европейской комиссии пояснили, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным визовым процессом.

В то же время в ведомстве отмечают, что для того, чтобы одобрить приостановку упрощенного визового режима с Россией, Европейский совет должен поддержать соответствующее предложение Еврокомиссии.

Если Евросовет одобрит приостановку упрощения визового режима, то визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро, время обработки запросов будет увеличено с 10-15 дней до 45 дней, а также будут действовать строгие правила выдачи многократных шенгенских виз.

Предполагается, что новые визовые ограничения вступят в силу 12 сентября.

Напомним, что 31 августа министры иностранных дел стран ЕС договорились об отмене упрощенной процедуры выдачи виз россиянам. В то же время в ЕС заявили, что наличие визы для граждан РФ не будет гарантировать въезд в ЕС.

Фото: savoryandpartners.com

