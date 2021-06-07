Европейская комиссия отмечает улучшение ситуации с безопасностью полетов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заслушивание Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии деятельности Авиационной администрации Казахстана и Комитета гражданской авиации МИИР РК. В ходе встречи детально была рассмотрена ситуация с надзором за безопасностью полетов в Казахстане, а также ситуация с авиаперевозчиками, сертифицированными в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Авиационную администрацию Казахстана.

Генеральным директором ААК Питером Гриффитсом и председателем КГА Талгатом Ластаевым был предоставлен полный отчет, по итогам рассмотрения которого Европейская комиссия приняла решение, что на сегодня нет оснований для включения казахстанских авиакомпаний в список авиаперевозчиков, которым запрещено летать в Европейский союз («черный список»). Этот показатель достигнут в результате внедрения нового подхода регулирования отрасли гражданской авиации, основанного на модели управления передовых стран и проводимой системной работы АА К и КГА. У Еврокомиссии нет претензий к авиационным властям Казахстана и максимально снижена возможность попадания в чёрный список, хотя у экспертов была обеспокоенность после авиакатастрофы «Бек эйр» и других случаев, ставящих под вопрос обеспечения безопасности полётов.

Напомним, что по итогам заслушивания 2009 года Еврокомиссией было решено включить казахстанских авиаперевозчиков в «черный список».

«Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии отмечает достигнутый прогресс авиационных властей Казахстана в устранении выявленных недостатков в области безопасности полетов. Данное совещание было конструктивным, и представленная информация, продемонстрировала приверженность ААК и КГА к внедрению и обеспечению соблюдения международных стандартов для постоянного улучшения контроля за безопасностью полетов», - сообщила г енеральная дирекция Европейской комиссии по мобильности и транспорту в официальном письме главе Авиационной администрации Казахстана.

Aвиационная администрация пред ставила меры, принятые для улучшения надзора за безопасностью полетов в Казахстане, включая обзор деятельности по надзору, планы в отношении найма и обучения технического персонала, а также правоприменительные меры, принятые в отношении некоторых авиаперевозчиков, сертифицированных в Казахстане. Была подчеркнута приверженность к дальнейшему осуществлению политики постоянного совершенствования, в том числе важной работы по развитию системы контроля за обеспечением безопасности полетов. Также была представлена стратегия развити я AAK на 2021-2025 годы, включая принятие нового закона об авиации и соответствующие поправки в национальное законодательство.

Европейская комиссия сделала вывод, что Казахстаном были предприняты значительные усилия и последовательные изменения, направленные на улучшение ситуации с безопасностью полетов в стране. Признавая прогресс, достигнутый на сегодня Казахстаном, комиссия продолжит мониторинг и оценку дальнейшего развития ситуации. В этом контексте комиссия намеревается провести при содействии EASA и государств-членов ЕС обзорный визит в Казахстан с целью оценки на местах.

Европейская комиссия выразила готовность те сно сотрудничать с авиационными властями в вопросах дальнейшего улучшения ситуации с безопасностью полетов в Казахстане, в то же время гарантируя, что любые потенциальные риски по безопасности полетов для путешествующих граждан контролируются.







