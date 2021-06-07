Европейская комиссия отмечает улучшение ситуации с безопасностью полетов в Казахстане
Генеральным директором ААК Питером Гриффитсом и председателем КГА Талгатом Ластаевым был предоставлен полный отчет, по итогам рассмотрения которого Европейская комиссия приняла решение, что на сегодня нет оснований для включения казахстанских авиакомпаний в список авиаперевозчиков, которым запрещено летать в Европейский союз («черный список»). Этот показатель достигнут в результате внедрения нового подхода регулирования отрасли гражданской авиации, основанного на модели управления передовых стран и проводимой системной работы АА
Напомним, что по итогам заслушивания 2009 года Еврокомиссией было решено включить казахстанских авиаперевозчиков в «черный список».
«Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии отмечает достигнутый прогресс авиационных властей Казахстана в устранении выявленных недостатков в области безопасности полетов. Данное совещание было конструктивным, и представленная информация, продемонстрировала приверженность ААК и КГА к внедрению и обеспечению соблюдения международных стандартов для постоянного улучшения контроля за безопасностью полетов», - сообщила г енеральная дирекция Европейской комиссии по мобильности и транспорту в официальном письме главе Авиационной администрации Казахстана.
Aвиационная администрация пред
Европейская комиссия сделала вывод, что Казахстаном были предприняты значительные усилия и последовательные изменения, направленные на улучшение ситуации с безопасностью полетов в стране. Признавая прогресс, достигнутый на сегодня Казахстаном, комиссия продолжит мониторинг и оценку дальнейшего развития ситуации. В этом контексте комиссия намеревается провести при содействии EASA и государств-членов ЕС обзорный визит в Казахстан с целью оценки на местах.
Европейская комиссия выразила готовность те