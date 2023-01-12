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    Европейцы все чаще болеют гриппом и ковидом одновременно

    12 Января 2023, 22:42

    БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В странах Европы растет число случаев заболевания людей гриппом и ковидом одновременно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Специалисты даже ввели новый термин «флурона». Так врачи назвали сочетанную инфекцию - от английского слова flu, что означает грипп и частицы слова coronavirus. Иногда люди подхватывают не два, а три вируса, вызывающих заболевание дыхательных путей. Такой случай был зарегистрирован в Румынии.

    «Любой, кто болел гриппом, знает, что такое головная боль. Она заставляет вас укладываться в постель. Грипп - совокупность симптомов, и эти симптомы достигают высокой и очень высокой интенсивности. Однако определить, что это именно грипп можно только с помощью тестирования», - сказал директор Института инфекционных болезней Адриан Маринеску.

    Вот уже в течение нескольких недель эксперты по всей Европе предупреждают о всплеске заболевания ковидом. Людей призывают соблюдать меры предосторожности: делать повторные прививки, носить маски в общественных местах и тщательно мыть руки.
    Коронавирус в мире Европа
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