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Европарламенту исполняется 70 лет

23 Ноября 2022, 08:13
Европарламенту исполняется 70 лет

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В ходе текущей выездной сессии Европейского Парламента в городе Страсбурге (Франция) состоялась церемония, посвященная 70-летию создания Общей ассамблеи Европейского объединения угля и стали (ЕУОС), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Парламента ЕС отметили, что Общая ассамблея Европейского объединения угля и стали, созданная в 1952 году, считается предшественницей Европарламента.

В 1952 году собрание состояло из 78 назначаемых парламентариев от национальных парламентов каждого государства-члена. В 1958 году, после создания Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии, Общая ассамблея ЕОУС была расширена и переименована в «Европейскую парламентскую ассамблею». В 1962 году орган принял название «Европейский парламент».

Церемонию открыла председатель Европарламента Роберта Метсола, которая подчеркнула, что за 70 лет, прошедших после первого заседания Общей ассамблеи Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), Ассамблея только укреплялась.

Она сказала: «Европейский парламент стал единственным в мире представительным органом, избираемым прямым голосованием; многоязычным, многопартийным и транснациональным парламентом».

«705 членов Европарламента, избранных прямым голосованием, являются выражением европейского общественного мнения. Сегодня больше, чем когда-либо, этот дом выступает за демократические голоса граждан и демократические европейские ценности», - отметила Роберта Метсола.

Также на церемонии в городе Страсбурге выступили премьер-министры Бельгии, Люксембурга и Франции.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что «сегодняшний европейский политический проект продвигается вперед дальновидными гражданами, народами Европы», которые требуют реакции ЕС на такие кризисы, как миграция, COVID-19 и энергетика. По его словам, Европарламент является «одним из самых влиятельных законодательных органов мира».

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подчеркнула роль Франции в построении Европейского Союза и символическое значение Страсбурга как одного из ее официальных мест работы.

Кроме того, она подчеркнула приверженность Франции общему европейскому будущему: «Страсбург — это идея Европы — Европы, у которой есть свое прошлое, но также и общее будущее», — сказала она. «И мы не должны терять из виду, что такое Европа, откуда она взялась и куда идет».

Церемония завершилась исполнением «Оды к радости» Людвига ван Бетховена.


Фото: Flickr Европарламента

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