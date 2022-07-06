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    Европарламент утвердил ядерную энергию и газ в качестве экологичных источников энергии

    6 Июля 2022, 21:32

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе пленарного заседания Европейского Парламента состоялось голосование по резолюции, содержащей возражение против предложения Еврокомиссии о включении газа и атомной энергии в список экологически устойчивых источников энергии. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В итоге 278 депутатов ЕП проголосовали «за» резолюцию, 328 «против» и 33 «воздержались». Таким образом, попытка блокировать предложение Европейской Комиссии о включении ядерной энергии и природного газа в перечень экологичных источников энергии, потерпела неудачу.

    Если Европарламент и Европейский Совет примут предложение до 11 июля 2022 года, делегированный акт таксономии вступит в силу и будет применяться с 1 января 2023 года.

    В марте 2022 года Еврокомиссия предложила добавить инвестиции в газ и атомную энергетику в перечень экологичных видов хозяйственной деятельности. Цель плана - стимулирование «зеленых» инвестиций.

    В пресс-службе Европарламента добавили, что приверженность Европы делу изменения климата остается неизменной.

    ЕС по-прежнему юридически обязан сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 55% в 2030 году и стать климатически нейтральным в 2050 году в соответствии с Европейским законом о климате.

    В связи с принятым актом теперь ясно, что частные инвестиции в газовую и ядерную деятельность должны сыграть свою роль в экологическом переходе, поскольку некоторые газовые и ядерные виды деятельности классифицируются как переходные виды деятельности, способствующие смягчению последствий изменения климата. Ожидается, что они заменят ископаемое топливо с более высоким уровнем выбросов парниковых газов, таким как уголь, и, таким образом, помогут Европе перейти к более экологичной экономике.

    Фото:europarl.europa.eu

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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