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    Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

    27 Ноября 2019, 18:37

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Новая Еврокомиссия, полномочия которой продлятся до осени 2024 года, приступит к работе 1 декабря.

    Предложенный состав регулятора поддержал 461 депутат, в то время как 157 проголосовали против, а 89 парламентариев воздержались.

    Пленарное голосование в Страсбурге завершает длительный процесс одобрения кандидатур на посты еврокомиссаров со стороны Европейского парламента.

    Новая Еврокомиссия должна была приступить к обязанностям 1 ноября, однако процесс утверждения еврокомиссаров, начатый в сентябре, затянулся из-за того, что евродепутаты отклонили кандидатуры Франции, Румынии и Венгрии.

    Европейская комиссия будет состоять из 27 членов, поскольку Великобритания отказалась предложить своего представителя.

    Фото: reform.by

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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