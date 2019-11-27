Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новая Еврокомиссия, полномочия которой продлятся до осени 2024 года, приступит к работе 1 декабря.

Предложенный состав регулятора поддержал 461 депутат, в то время как 157 проголосовали против, а 89 парламентариев воздержались.

Пленарное голосование в Страсбурге завершает длительный процесс одобрения кандидатур на посты еврокомиссаров со стороны Европейского парламента.

Новая Еврокомиссия должна была приступить к обязанностям 1 ноября, однако процесс утверждения еврокомиссаров, начатый в сентябре, затянулся из-за того, что евродепутаты отклонили кандидатуры Франции, Румынии и Венгрии.

Европейская комиссия будет состоять из 27 членов, поскольку Великобритания отказалась предложить своего представителя.

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