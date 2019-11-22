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    Европарламент проголосует за новую Еврокомиссию 27 ноября

    22 Ноября 2019, 00:05

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский парламент 27 ноября проголосует за состав новой Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы приняли итоговое решение и готовы проголосовать за состав Еврокомиссии на следующей неделе», - рассказал президент Европарламента Давид Сассоли в четверг в Брюсселе.

    Голосование состоится на пленарном заседании в Страсбурге 27 ноября после того, как будущая глава регулятора Урсула фон дер Ляйен представит свою программу.

    «Если голосование будет положительным, то 1 декабря Европейская комиссия сможет начать свою работу», - отметил глава Европарламента.

    Новая Еврокомиссия должна была приступить к обязанностям 1 ноября, однако процесс утверждения еврокомиссаров, начатый в сентябре, затянулся из-за того, что евродепутаты отклонили кандидатуры Франции, Румынии и Венгрии. Новые представители этих стран получили одобрение только на прошлой и текущей неделе.

    Европейская комиссия 2019-2024 гг. будет состоять из 27 членов, поскольку Великобритания отказалась предложить своего представителя до парламентских выборов 12 декабря. С полным списком кандидатур еврокомиссаров, их полномочиями и биографиями можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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