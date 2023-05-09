Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В понедельник во французском городе Страсбурге начала работу очередная выездная сессия Европейского парламента. В связи с двумя трагическими случаями расстрела граждан в Сербии евродепутаты почтили память жертв минутой молчания, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На прошлой неделе в Сербии произошло два массовых убийства. 3 мая 13-летний подросток застрелил 8 учеников и охранника в своей школе в одном из центральных районов Белграда. Позднее, в пятницу, 21-летний стрелок открыл огонь из автоматического оружия в деревне Дубона в 40 километрах от Белграда. Погибли 8 жителей, 14 человек ранены.

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала депутатов почтить минутой молчания память жертв этих случаев в Сербии.

«Виновные в этих нападениях должны быть привлечены к ответственности», - заявила глава Европарламента. Она также выразила искренние соболезнования семьям и близким жертв трагедий.



