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    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии

    9 Мая 2023, 12:10

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В понедельник во французском городе Страсбурге начала работу очередная выездная сессия Европейского парламента. В связи с двумя трагическими случаями расстрела граждан в Сербии евродепутаты почтили память жертв минутой молчания, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На прошлой неделе в Сербии произошло два массовых убийства. 3 мая 13-летний подросток застрелил 8 учеников и охранника в своей школе в одном из центральных районов Белграда. Позднее, в пятницу, 21-летний стрелок открыл огонь из автоматического оружия в деревне Дубона в 40 километрах от Белграда. Погибли 8 жителей, 14 человек ранены.

    Президент Европарламента Роберта Метсола призвала депутатов почтить минутой молчания память жертв этих случаев в Сербии.

    «Виновные в этих нападениях должны быть привлечены к ответственности», - заявила глава Европарламента. Она также выразила искренние соболезнования семьям и близким жертв трагедий.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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