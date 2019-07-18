Европарламент определил состав делегации по связям со странами Центральной Азии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге в среду вечером утвердил состав 44 межпарламентских делегаций, в том числе – делегации ЕП по связям со странами Центральной Азии, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Количество межпарламентских делегаций осталось неизменнымпо сравнению с предыдущим составом Европарламента.

В делегацию ЕП по связям со странами Центральной Азиивошли 19 евродепутатов. От крупнейшей политической группы «Европейская народнаяпартия» в неё вошли 4 депутата: Кристиан Долешаль, Кинга Галь, ФульвиоМартушелло и Ружа Тун.

В состав делегации также вошли четыре депутата от«Прогрессивного альянса социалистов и демократов», в их числе Андрис Америкс,Влодимирш Чимошевичш и Гюнтер Зидль. Ещё один представитель социал-демократовопределится в скором времени.

От группы «Обновить Европу» в делегацию заявлены: КрисДэвис, Энгин Эроглу и Виктор Успаских.

По два депутата представляют следующие группы: от«Зелёные/Европейский свободный альянс» - Никлас Нинасс и Ален Смит; от«Идентичность и Демократия» - Иван Давид и Тьерри Мариани; от «Европейскиеконсерваторы и реформисты - Еуген Юржица и Яцек Сарюж-Вольский.

Одним депутатом представлены «Европейские объединённыелевые/Лево-зелёные Севера» (Малин Бьёрк) и депутат, который не присоединился ник одной политической группе (Эндрю Ингланд).

Главы делегаций и их заместители будут выбраны насобраниях делегаций в сентябре.