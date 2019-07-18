Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Европарламент определил состав делегации по связям со странами Центральной Азии

    18 Июля 2019, 14:24

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге в среду вечером утвердил состав 44 межпарламентских делегаций, в том числе – делегации ЕП по связям со странами Центральной Азии, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Количество межпарламентских делегаций осталось неизменнымпо сравнению с предыдущим составом Европарламента.

    В делегацию ЕП по связям со странами Центральной Азиивошли 19 евродепутатов. От крупнейшей политической группы «Европейская народнаяпартия» в неё вошли 4 депутата: Кристиан Долешаль, Кинга Галь, ФульвиоМартушелло и Ружа Тун.

    В состав делегации также вошли четыре депутата от«Прогрессивного альянса социалистов и демократов», в их числе Андрис Америкс,Влодимирш Чимошевичш и Гюнтер Зидль. Ещё один представитель социал-демократовопределится в скором времени.

    От группы «Обновить Европу» в делегацию заявлены: КрисДэвис, Энгин Эроглу и Виктор Успаских.

    По два депутата представляют следующие группы: от«Зелёные/Европейский свободный альянс» - Никлас Нинасс и Ален Смит; от«Идентичность и Демократия» - Иван Давид и Тьерри Мариани; от «Европейскиеконсерваторы и реформисты - Еуген Юржица и Яцек Сарюж-Вольский.

    Одним депутатом представлены «Европейские объединённыелевые/Лево-зелёные Севера» (Малин Бьёрк) и депутат, который не присоединился ник одной политической группе (Эндрю Ингланд).

    Главы делегаций и их заместители будут выбраны насобраниях делегаций в сентябре.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Центральная Азия Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и ЕС начинают официальные консультации об облегчении визового режима для граждан РК
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров