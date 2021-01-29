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    Европа закрывает границы из-за распространения коронавируса

    29 Января 2021, 01:11

    ЛИОН. КАЗИНФОРМ - На фоне распространения новых штаммов коронавируса в Европе принимаются очередные ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Правительство Германии планирует ввести запрет на въезд в ФРГ путешественников из государств, где выявляется много случаев инфицирования. Речь, в частности, идет о Португалии, Великобритании, ЮАР и Бразилии. Исключения могут быть сделаны для грузовых перевозок. «Действовать необходимо сейчас», - заявил глава МВД Хорст Зеехофер.

    Хорст Зеехофер глава МВД: «По имеющейся у нас информации, в обозримом будущем мы не можем ожидать решения на общеевропейском уровне, которое бы соответствовало нашим планам. Поэтому сейчас мы готовим меры на уровне национальном».

    В пятницу, как ожидается, власти озвучат вердикт.

    О закрытии границ объявила и Норвегия. Въезд в страну будет разрешен только в случае наличия веских оснований. Власти сделали исключение для транспортировки товаров. Кроме того, въезд разрешат медицинским работникам, прибывающим из Швеции и Финляндии.

    Премьер-министр Эрна Сульберг уточнила: «В ночь на 29 января мы вводим самые строгие правила въезда в Норвегию. На практике граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в нашей стране». Она пояснила, что критически важные товары и услуги будут по-прежнему поставляться в Норвегию, однако новые правила означают, что «многие трудовые мигранты в следующие недели не смогут приехать в страну». Это порядок будет вновь пересмотрен через две недели.

    Лондон вводит обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство из Португалии, государств Южной Америки и ряда африканских стран. Люди должны будут находится в гостиницах в течение десяти дней. Нарушителям грозит штраф. Цель - не допустить завоза в королевство новых и потенциально более опасных штаммов коронавируса. Подробный план власти представят на следующей неделе.

    Ранее сообщалось, что аналогичные меры действуют в Австралии и Новой Зеландии.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Германия Великобритания Коронавирус в мире
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