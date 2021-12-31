Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Европа: в новый год — с новыми ограничениями

    31 Декабря 2021, 19:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без комендантского часа, но в масках. Их ношение на улицах начиная с пятницы 31 декабря в Париже, Лионе, Дижоне и других французских городах становится обязательным – это одно из нескольких новых ограничений, введенных правительством для замедления распространения нового штамма омикрон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    В последние два дня число случаев заражения во Франции в сутки превышается 200 тысяч.

    В больницах Англии открываются временные отделения, готовясь к возможному всплеску госпитализаций на фоне рождественских праздников.

    Великобритания столкнулась с нехваткой тестов на COVID-19, за последние сутки там зарегистрированы рекордные 189 тысяч заразившихся.

    Похожая ситуация и в Италии. В четверг там было подтверждено около 127 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Это на 30% больше, чем днем ранее, когда был побит предыдущий антирекорд.

    И празднование нового года может принести не только радость, но и новую волну заражений.

    Правительство Германии просит население не терять бдительность в праздники.

    Большинство новогодних мероприятий было отменено, а продажа фейерверков запрещена после всплеска заражений до 42 тысяч.

    В Испании также на фоне роста заболевания COVID-19 сотни людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест против новых ограничений - в Каталонии действует комендантский час и отменены все новогодние мероприятия.

    Протестующие прошли маршем по центру города, закончив его на площади Arc de Triomf импровизированной рейв-вечеринкой.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Евросоюз Коронавирус в мире Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Президент Еврокомиссии призвала поблагодарить медиков за их труд во время пандемии COVID-19
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров