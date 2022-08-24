Европа столкнулась с рекордной засухой за последние 500 лет - ученые

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии выпустил доклад, в котором ученые предупреждают: две трети территории европейского континента столкнулись с сильнейшей засухой за последние пять веков - и дальше все может стать еще хуже. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

«Особенно тяжелая ситуация сложилась в таких странах, как Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Украина, Молдова, Ирландия и Великобритания. Это в общей сложности 47% территории континента, и почва этим летом там высохла совсем», - пишут авторы доклада.

Еще 17% континента находятся на грани полного пересыхания, и шансы спасти там какую-либо растительность невелики.

В Великобритании, где в нескольких регионах ​​засуха объявлена официально, листья на деревьях уже в августе приобрели каштановый оттенок. Как объясняют ученые, катастрофическую нехватку влаги деревья «воспринимают» как ранний приход осени.

В докладе предупреждается, что засуха окажет большое влияние на урожай, сильно повысит риск лесных пожаров, а в некоторых южных регионах Европы зной будет продолжаться еще несколько месяцев.

По сравнению со средними показателями за предыдущие пять лет, прогнозы ЕС по урожаю зерновой кукурузы в этом году окажутся ниже на 16%, сои - на 15%, подсолнечника - на 12%.

«Судя по всему, нынешняя засуха - наиболее масштабная за последние 500 лет», - утверждается в докладе центра.

По словам комиссара по науке Марии Габриэль, накрывшая континент жара создала беспрецедентную нагрузку на водоснабжение во всем Евросоюзе.

«Мы видим, что число лесных пожаров значительно выше среднего и оказывает серьезное влияние на урожай. Несомненно, изменения глобального климата с каждым годом становятся все более заметными», - уверена она.

По данным экологов, почти все реки Европы в той или иной степени пересохли. Они обмелели настолько, что на поверхности показались так называемые «голодные камни» - это камни с надписями, которые показываются над водой при самых сильных засухах, когда реки значительно мелеют. Такие камни уже несколько веков служат своеобразной отметкой экстремального снижения уровня воды в реках.

Помимо очевидного ущерба для судоходства, пересыхание рек наносит удар и по энергопроизводству. Согласно докладу, объемы производства гидроэлектроэнергии в Европе упали на 20%.

Сильная засуха наблюдалась во многих странах в течение всего года, но ситуация ухудшилась с начала августа. Экстремальная жара в странах европейского Средиземноморья может продлиться до самого ноября текущего года, предупреждают экологи.

Фото: EPA