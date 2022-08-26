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    Европа готовится к зиме в режиме экономии газа

    26 Августа 2022 22:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Европейские страны готовятся к зиме с учетом экономии газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Парламент Испании проголосовал за принятие комплекса непопулярных мер, направленных на экономию электроэнергии и сокращение использования российского газа. В частности, теперь кондиционеры в общественных местах не могут быть настроены на температуру холоднее 27°C, а отопление зимой — теплее, чем на 19°C.

    «Экономия энергии приносит пользу всем. Это экономия дома и в промышленном секторе. Это стратегические действия перед угрозой изменения климата», - сказала министр транспорта Испании Ракель Санчес Хименес.

    Похожие ограничения ввела и Германия: с сентября в общественных местах будет выключена горячая вода, а температура воздуха не будет превышать 19°C. Отапливать коридоры и фойе станет запрещено, как и включать подсветку здания ночью. Приоритет на железной дороге будет отдаваться не пассажирским поездам, а составам, перевозящим уголь и нефть.

    По данным местных СМИ, идею уменьшить ночную подсветку и установить лимиты температуры в магазинах подхватили и в Португалии. Сейчас правительство страны готовит подробный проект экономии энергии, он будет представлен португальцам в конце августа.

    Хорватия этой зимой готовится топить дома дровами: правительство предложило снизить НДС на древесину до 5% и полностью отменить этот налог на солнечные панели.

    Фото: theice.com
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