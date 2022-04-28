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    Еврокомиссия выделила 3,5 млрд евро для беженцев из Украины

    28 Апреля 2022, 19:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская Комиссия выплатила более 3,5 млрд евро авансовых платежей государствам-членам Евросоюза для организации приема беженцев из Украины на своей территории, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Еврокомиссар по политике сплочения и реформам Элиза Феррейра заявила: «Евросоюз солидарен с Украиной, а также с нашими государствами-членами в усилиях по приему людей. Сегодня мы видим еще один конкретный результат нашей солидарности – мобилизацию фондов сплочения там, где они более необходимы».

    Комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит добавил: «Люди, прибывают из Украины, нуждаются в немедленной поддержке, чтобы восстановить свою жизнь в безопасности. С помощью этих авансовых платежей государства-члены могут предложить нуждающимся питание, жилье, здравоохранение, образование, помощь в получении работы и многое другое».

    Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что после 24 февраля 2022 года Еврокомиссия мобилизовала все усилия, чтобы поддержать гражданских лиц, выехавших из Украины, и помочь государствам-членам ЕС принять их и предоставить помощь.

    В частности, Еврокомиссия ввела возможность гибкой мобилизации имеющихся ресурсов из политики сплочения в рамках программ на 2014-2020 годы, а также 100 % софинансирования и увеличения финансирования на 3,5 млрд евро в рамках программы «REACT-EU».

    Взнос Еврокомиссии облегчит дополнительную нагрузку на государственные бюджеты стран-членов ЕС.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Украина Евросоюз Бюджет Европа Мировые новости
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