Еврокомиссия требует перерабатывать упаковку и тару

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - «Больше повторно использовать, перерабатывать и экономить» - предлагая такую формулу, Европейская комиссия добивается того, чтобы граждане и предприятия перестали выбрасывать подлежащий утилизации мусор. Это поможет достичь к 2030 году двух основных целей: уменьшить количество бытовых отходов на 5% по сравнению с уровнем 2018 года и обеспечить полную переработку упаковки товаров, поступающих в продажу в Евросоюзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Европейский комиссар по окружающей среде рассказал, как это можно делать: «Например, когда вы заказываете что-то на веб-сайтах электронной коммерции, ваша упаковка не должна занимать больше, чем 40% места, - сказал Виргиниюс Синкявичюс. - Вот как мы хотим бороться с упаковкой».

Некоторые виды упаковки будут даже запрещены, например, одноразовая пленка для фруктов и овощей или миниатюрные емкости для шампуня в гостиницах. Почти обречены посуда из пенопласта для еды на вынос, бумажные стаканчики и соломинки для коктейля.

Это приветствовала лидер движения за экономику замкнутого цикла Reloop.

«Впервые мы сократили целевые показатели для различных видов упаковки, - сказала Кларисса Моравски. - Свои специфичные показатели имеют транспортная упаковка, коробки для еды, тара для напитков, винные бутылки. Все эти категории упаковки будут иметь целевые показатели повторного использования. Такая сортировка не имеет прецедента. Она также включает в себя реализацию программы возврата залога, например, за стеклотару. Мы это уже видим по всей Европе».

Кроме того, для новой пластиковой упаковки установлена ​​обязательная норма минимального содержания вторичного сырья. С этим будет трудно справиться таким странам, как Италия, где мусор усердно собирают чистоты ради, но недостаточно извлекают из него материалы, пригодные для производства бутылок или пакетов.

Глава Европейская конфедерация индустрии ресайклинга опасается, что этой отрасли будет нанесен ущерб.

«В Европе только от 12 до 13% материалов, используемых в промышленности, поступает из вторичного сырья, - сказал Эммануэль Катракис. - Таким образом, у нас есть очень большое или очень существенное пространство для улучшения оборота материалов, которые используются перерабатывающими мощностями для выпуска продукции каждодневного потребления».

Это законодательное регулирование должно привести к сокращению производства всех видов отходов в ЕС на 37% в 2040 году по сравнению с нынешним уровнем. Европейцы должны внести свой вклад в сокращение количества упаковки, которую они выбрасывают: на данный момент это 177 кг на человека в год.



