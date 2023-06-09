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    Еврокомиссия создает новый орган по борьбе с коррупцией

    9 Июня 2023, 10:39

    БЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Брюссель предложил создать Комиссию по этике. Новый орган установит стандарты поведения в учреждениях власти ЕС, запятнанных недавними скандалами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Европейская комиссия предложила в четверг создать новый орган по этике. Он призван устанавливать и поддерживать стандарты поведения в учреждениях власти Евросоюза. Их репутация в последние месяцы была запятнана скандалом «Катаргейт» о подкупе законодателей и чиновников для принятия политических решении в интересах таких третьих стран, как Катар.

    Согласно последним опросам, 60% европейцев недовольны тем, как ЕС борется с коррупцией. Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова сказала Euronews, что понимает такое отношение граждан.

    «Почему люди так думают о нас? Они знают о существовании правил относительно командировок, подарков, деклараций об имуществе, о том, какие посты можно занимать политику по истечении его мандата. Я думаю, что люди не уверены в соблюдении всеми этих правил. Орган по этике заполнит пробелы. Все учреждения окажутся под одной крышей при введении единых стандартов, которые затем найдут отражение в работе каждого института», - сказала Вера Йоурова.

    Ожидается, что новый орган расширит кодекс поведения чиновников и политиков Брюсселя. Будут разработаны правила в отношении представительских расходов, встреч с лоббистами, принятия даров в обмен на благосклонное отношение, использования служебного положения в личных финансовых интересах.

    Однако сотрудник организации Transparency International Шари Хайндс сомневается в том, что создаваемая этическая комиссия оправдает ожидания гражданского общества, поскольку она не будет уполномочена проводить расследования.

    «Пока кажется, что орган по этике не будет обладать реальной властью. К сожалению, он будет беззубым. Мы считаем, что у него должны быть следственные полномочия и право применять санкции. Этого в данный момент не предусматривается. Так что создаётся нечто больше похожее на бумажного тигра», - добавила Йоурова.

    Тем не менее новый орган намечено учредить до выборов в Европарламент в июне 2024 года. В него будут входить представители всех учреждений власти и пять независимых экспертов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Коррупция Мировые новости
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