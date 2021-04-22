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    Еврокомиссия сообщает о прогрессе в вакцинации взрослого населения ЕС

    22 Апреля 2021, 09:37

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия сообщила актуальные данные о вакцинации в ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 19 апреля: в ЕС доставлено 140,5 млн доз вакцин. Уже введено 112 млн доз вакцины.

    Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри заявил, что по крайней мере 12 из 27 стран-членов уверены, что смогут вакцинировать 70 процентов своего взрослого населения к середине июля текущего года.

    «Это число увеличивается с каждым днем», - сказал он. ЕС поставил цель вакцинировать не менее 70 процентов взрослого населения к сентябрю.

    В настоящее время в Евросоюзе дано разрешение на вакцинацию четырьмя вакцинами от COVID-19.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Общество Коронавирус в мире Вакцинация
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