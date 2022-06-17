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    Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС

    17 Июня 2022, 22:00

    КИЕВ. УКРИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, что является обязательным формальным шагом перед рассмотрением вопроса на уровне Европейского совета. Этот вывод или официальное «мнение Еврокомиссии» сегодня во время пресс-конференции по итогам заседания коллегии Европейской комиссии объявила ее глава Урсула фон дер Ляйен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

    Издание отмечает, что мнение Еврокомиссии было сформировано на основании заявки от Украины на членство в ЕС и на основе анализа двух опросников, по которым оценивалась готовность Украины к выполнению так называемых Копенгагенских критериев развитого демократического общества и его соответствие с положениями acquis communitaire (законодательства – ред.) Евросоюза.

    Еврокомиссия сегодня рассмотрела заявки на членство в ЕС от Украины, Молдовы и Грузии.

    Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе на своем заседании 23-24 июня.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Украина Евросоюз Мировые новости
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