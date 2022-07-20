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    Еврокомиссия продолжает закупать лекарства от COVID-19

    20 Июля 2022, 01:19

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия подписала новый совместный контракт на закупку лекарств от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Управление по обеспечению готовности и реагированию в области здравоохранения Еврокомиссии (HERA) подписало новый Рамочный контракт о поставках препарата Веклури (ремдесивир) - противовирусного средства для лечения COVID-19 от фармацевтической компании Gilead.

    По данным Еврокомиссии, это второй контракт для проекта, первый из которых закончился в апреле 2022 года. В совокупности страны ЕС могут приобрести до 2 250 000 флаконов указанного препарата.

    «С начала пандемии Еврокомиссия неустанно работала над облегчением доступа к медицинскому оборудованию и лечению для европейских пациентов. Это обязательство, которое мы взяли на себя в рамках Стратегии ЕС в области терапии, и сейчас мы выполняем его, заключив второй контракт, чтобы обеспечить доступность противовирусного лечения для пациентов, которые в нем нуждаются», - сказала Стелла Кириакидес, комиссар Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов.

    По словам С. Кириакидес, COVID-19 все еще с нами, и Еврокомиссия будет продолжать обеспечивать жителей ЕС необходимыми средствами для лечения коронавируса, а также вакцинами.

    «В Евросоюзе ремдесивир может использоваться для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород, а также у взрослых, которые не нуждаются в дополнительном кислороде, но подвергаются повышенному риску прогрессирования COVID-19 в тяжелой форме.

    Соглашение ЕС о совместных закупках предлагает 36 странам-участницам совместно закупать медицинские препараты в качестве альтернативы либо дополнения к закупкам на национальном уровне», - добавила представитель Еврокомиссии.

    Фото: EPA/Vostock

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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