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    Еврокомиссия предложила ввести стандарт «Евро-7» для автомобилей

    11 Ноября 2022, 16:34

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия предложила новый стандарт «Евро-7» для легковых, грузовых автомобилей и автобусов с целью уменьшить объем вредных выбросов и улучшить качество воздуха в регионе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Представляя свое предложение в рамках «Европейской зеленой сделки», Еврокомиссия отметила, что автомобильный транспорт является крупнейшим источником загрязнения воздуха в городах.

    «Новые стандарты «Евро-7» обеспечат более чистые транспортные средства на наших дорогах и улучшат качество воздуха, защищая здоровье наших граждан и окружающую среду», подчеркнули в исполнительном органе Евросоюза.

    Стандарты «Евро-7» и нормы выбросов CO2 совместно должны обеспечить качество воздуха для граждан. Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что увеличение электромобилей на дорогах также создает определенные преимущества для окружающей среды.

    - Эти два набора правил с использованием цифровых технологий дают автомобильной цепочке поставок четкое направление сокращению выбросов загрязняющих веществ.

    Стандарт «Евро-7» позволит значительно снизить общие выбросы оксидов азота от транспортных средств к 2035 году: у легковых авто на 35% по сравнению с «Евро-6»; на 56% у автобусов и грузовиков относительно «Евро-6».

    Одним из других нововведений «Евро-7» станет установление ограничений не только на выбросы из выхлопной трубы, но и на загрязнения окружающей среды жесткими частицами от тормозов и шин, в том числе электромобилей.

    Итальянская газета «La repubblica» пишет, что правила могут привести к повышению цен на легковые автомобили от 90 до 150 евро, и до 2700 евро за грузовик.

    По данным издания, «Евро-7» планируется ввести для легкового транспорта с июля 2025 года, а для больших фургонов, грузовиков и автобусов в 2027 году.

    Тем не менее, предложение Европейской комиссии должно быть поддержано государствами-членами ЕС и одобрено Европейским парламентом.


    Фото: i.iheart.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экология Транспорт Евросоюз Европа
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