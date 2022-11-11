Еврокомиссия предложила ввести стандарт «Евро-7» для автомобилей

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия предложила новый стандарт «Евро-7» для легковых, грузовых автомобилей и автобусов с целью уменьшить объем вредных выбросов и улучшить качество воздуха в регионе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя свое предложение в рамках «Европейской зеленой сделки», Еврокомиссия отметила, что автомобильный транспорт является крупнейшим источником загрязнения воздуха в городах.

«Новые стандарты «Евро-7» обеспечат более чистые транспортные средства на наших дорогах и улучшат качество воздуха, защищая здоровье наших граждан и окружающую среду», подчеркнули в исполнительном органе Евросоюза.

Стандарты «Евро-7» и нормы выбросов CO2 совместно должны обеспечить качество воздуха для граждан. Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что увеличение электромобилей на дорогах также создает определенные преимущества для окружающей среды.

- Эти два набора правил с использованием цифровых технологий дают автомобильной цепочке поставок четкое направление сокращению выбросов загрязняющих веществ.

Стандарт «Евро-7» позволит значительно снизить общие выбросы оксидов азота от транспортных средств к 2035 году: у легковых авто на 35% по сравнению с «Евро-6»; на 56% у автобусов и грузовиков относительно «Евро-6».

Одним из других нововведений «Евро-7» станет установление ограничений не только на выбросы из выхлопной трубы, но и на загрязнения окружающей среды жесткими частицами от тормозов и шин, в том числе электромобилей.

Итальянская газета «La repubblica» пишет, что правила могут привести к повышению цен на легковые автомобили от 90 до 150 евро, и до 2700 евро за грузовик.

По данным издания, «Евро-7» планируется ввести для легкового транспорта с июля 2025 года, а для больших фургонов, грузовиков и автобусов в 2027 году.

Тем не менее, предложение Европейской комиссии должно быть поддержано государствами-членами ЕС и одобрено Европейским парламентом.



Фото: i.iheart.com

