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    Еврокомиссия предложила разрешить въезд в Евросоюз получившим вакцины от COVID-19, одобренные внутри ЕС

    3 Мая 2021, 16:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Еврокомиссия предложила странам-участницам Европейского Союза ослабить ограничения на несущественные поездки в ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Данное предложение выработано Еврокомиссией на основе успехов в вакцинации и улучшении эпидемиологической ситуации в мире.

    Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС по несущественным причинам не только лицам из стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, но и всем людям, получившим рекомендованную дозу вакцины, разрешенной Европейским агентством по лекарственным средствам.

    В перспективе список вакцин может быть расширен за счет вакцин, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях.

    Кроме того, Еврокомиссия предлагает повысить пороговое значение числа новых случаев заболевания COVID-19, применяемое для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки.

    В то же время появление мутаций коронавируса требует постоянной бдительности, отметили в Еврокомиссии.

    В качестве меры предосторожности разработан механизм «экстренного торможения», который будет координироваться на уровне ЕС и ограничит риск попадания таких вариантов в ЕС.

    Механизм «экстренного торможения» позволит государствам-членам действовать оперативно и временно ограничить до строгого минимума все поездки из стран со сложной обстановкой с КВИ на время, необходимое для принятия соответствующих санитарных мер.

    Комментируя возможное разрешение въезда в ЕС лицам, получившим вакцину «Спутник-5», применяемую в Казахстане, в Еврокомиссии отметили, что данный вопрос будет зависеть от рассмотрения данной вакцины в Европейском агентстве по лекарственным средствам.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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