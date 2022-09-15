Еврокомиссия предлагает запретить товары, изготовленные с использованием принудительного труда

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия предложила запретить на рынке Евросоюза товары, изготовленные с использованием принудительного труда, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Предложение Еврокомиссии распространяется на все товары, как на произведенные в ЕС для внутреннего потребления и экспорта, так и на импортные товары.

По сообщению исполнительного органа ЕС, такой комплексный подход важен, поскольку, по европейским оценкам, 27,6 млн человек заняты принудительным трудом во многих отраслях и на всех континентах.

«Большая часть принудительного труда используется в частной экономике, а часть навязывается государством. Предложение Еврокомиссии основано на согласованных на международном уровне определениях, стандартах и подчеркивает важность тесного сотрудничества с глобальными партнерами. Национальные власти стран-участниц ЕС получат право изъять с рынка ЕС товары, произведенные с использованием принудительного труда, после расследования», говорится в пресс-релизе Комиссии.

Исполнительный вице-президент ЕС и Комиссар по торговле Валдис Домбровскис сказал: «Это предложение действительно изменит ситуацию в борьбе с современным рабством, от которого страдают миллионы людей по всему миру. Наша цель — исключить с рынка ЕС все товары, изготовленные с использованием принудительного труда, независимо от того, где они были произведены. Наш запрет будет распространяться как на европейскую продукцию, так и на экспорт и импорт. Компетентные органы и таможня будут работать рука об руку, чтобы сделать систему надежной. Мы стремились свести к минимуму административное бремя для предприятий, применяя индивидуальный подход к малому и среднему бизнесу. Мы также будем и дальше углублять наше сотрудничество с нашими глобальными партнерами и международными организациями».

Теперь это предложение должно быть обсуждено и согласовано Европейским парламентом и Европейский Советом, прежде чем оно сможет вступить в силу.

Фото: iconeconomics.com



