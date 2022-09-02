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    Еврокомиссия планирует ограничить цены на электричество

    2 Сентября 2022, 22:19

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия подготовила меры поддержки потребителей на фоне подорожания электроэнергии. Предполагается ввести налог на сверхприбыль и ограничить цены на электричество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Чтобы помочь населению справиться с последствиями подорожания электроэнергии в Европе, Еврокомиссия намерена ввести государственное ограничение цен на электричество, а также налог на сверхприбыль. Об этом говорится в документе, касающемся «чрезвычайных мер на рынке электроэнергии», передает в пятницу, 2 сентября, агентство AFP, ознакомившееся с этим 23-страничным документом.

    В нем указывается, что в связи с резким ростом цен на энергоносители, Еврокомиссия хочет «оптимизировать функционирование европейских рынков электроэнергии и снизить влияние цен на газ на потребительские цены». Эти меры будут обсуждаться на экстренной встрече министров энергетики стран ЕС, который состоится в Брюсселе в следующую пятницу, 9 сентября.

    Государствам-членам предполагается предоставить возможность использовать ограничение цен для того, чтобы воспользоваться частью прибыли тех производителей особенно дешевой электроэнергии, которые получают выгоду от фактической привязки цены на электроэнергию к значительно возросшей цене на газ в Европе. По данным Еврокомиссии, к ним относятся производители «зеленой» электроэнергии, а также операторы атомных и буроугольных электростанций.

    Введя налог на сверхприбыль, правительства стран ЕС смогут направить полученные средства в пользу потребителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за использование этой меры для адресной поддержки потребителей с малыми доходами и «уязвимых предприятий в эти времена дорогой электроэнергии».

    Она также призвала «ограничить цены на российский трубопроводный газ в Европу», указав, что у Европы и так уже больше нет гарантий надежных поставок из России.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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