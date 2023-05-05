Еврокомиссия начала атаку на нелегальных ретрансляторов футбола

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Брюссель обнародовал рекомендацию о том, как покончить с пиратским распространением трансляций с концертов и соревнований. Но вещатели требуют ужесточить контроль за прямым эфиром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Смотреть футбольный матч на компьютере по нелегальной ссылке будет труднее. Европейская комиссия сделала первый шаг к тому, чтобы покончить с пиратским распространением прямых трансляций с концертов и соревнований. Брюссель предложил внедрить систему динамичной блокировки незаконно участвующих в этом каналов.

Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сказал, что управлять этой системой будут организаторы спортивных и культурных мероприятий.

«Это тема очень важна, потому что правообладатели пока несут большие убытки. В этой области нужно реагировать на нарушения очень быстро, потому что ценность представляет прямая трансляция, а когда стриминг заканчивается, интерес значительно снижается, почти исчезает. Такой феномен становится всё заметнее, поэтому мы и выдали нашу рекомендацию», - отметил Йоханнес Барке.

Но для многих компаний, ведущих трансляции событий, этой рекомендаций недостаточно, поскольку она не обязательна к исполнению. Группа вещателей, называющая себя «Коалиция контента в живом эфире» в письме Еврокомиссии потребовала от неё принятия конкретных мер, дополняющих эту рекомендацию.

«Мы не верим, что она создаст необходимые правовые стимулы для онлайн-посредников и заставит их немедленно реагировать на уведомления о незаконном живом контенте», - говорится в письме.

Но некоторые депутаты Европарламента от Пиратской партии считают, что лучший способ сократить количество нелегальных трансляций - это предоставить «всеобщий легальный доступ» к просмотру спортивных мероприятий.

Еврокомиссия изучит результаты действия своей рекомендации в 2025 году.



