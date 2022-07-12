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    Еврогруппа готовится к ухудшению финансово-экономической ситуации

    12 Июля 2022, 03:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Евросоюзе стремительно взлетает инфляция, а перспективы экономического роста ухудшаются. Такие тенденции констатировали министры финансов еврозоны на встрече в понедельник в Брюсселе. Представитель Нидерландов предложила коллегам исходить из того, что на фоне ситуации вокруг России и Украины продолжится рост цен, прежде всего на топливо и продовольствие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    «Кризис в Украине, перебои с поставками и, как следствие, все вторичные эффекты, останутся с нами дольше, чем мы надеялись или ожидали, - сказала Сигрид Каг. - Также фактом является то, инфляция, которая начала было отступать, будет с нами на высоком уровне и в следующем году. Мы это понимаем, и мы должны это учитывать. Это правда жизни».

    Министры указали и на реальную опасность дефицита следующей зимой природного газа, если Россия сильно сократит или прекратит его поставки. Брюссель подсчитал, что инфляция увеличилась на 42% за счет роста цен на энергоносители. Еврокомиссар по экономике сообщил, что разрабатываются планы на случай самого неблагоприятного развития событий:

    «Что может изменить ситуацию, в которой мы находимся, и поставить нас в ещё более сложную экономическую ситуацию, так это сокращение и реальная нехватка предложения, - сказал Паоло Джентилони. - Это может изменить картину, которая на данный момент представляет собой очень ограниченный, сокращенный и замедленный, но всё-таки рост».

    Еврогруппа обеспокоена и тем, что единая валюта теряет свою ценность по отношению к доллару. По обменному курсу они почти достигли паритета. В последний раз это было 20 лет назад.

    Испанский евродепутат считает, что пора решительно действовать Европейскому центральному банку.

    «Мы видим, что у ЕЦБ как будто связаны руки, как будто ему мешают. Он ведёт себя робко потому, что боится спровоцировать кризис евро, боится вызвать долговые проблемы у некоторых стран, которые слишком много заняли и не могут достаточно быстро расти, - сказал Луис Гарикан. - Все чувствуют, что Европейский центробанк играет на время, надеется, что проблема исчезнет сама, и не предпринимает особых действий. Это, конечно, сигнализирует о высокой инфляции в Европе и более низком и слабом евро».

    Министры финансов допустили, что главной заботой еврозоны может стать рецессия. А если рост хозяйства будет отрицательным, и всё будет дорожать, то установится и стагфляция с ростом безработицы.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Евросоюз Мировые новости
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