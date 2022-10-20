Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Евродепутаты призвали одобрить присоединение к Шенгенской зоне еще двух государств

    20 Октября 2022, 07:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент призывает государства-члены Евросоюза разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В резолюции, принятой во вторник в ходе пленарного заседания в г.Страсбурге (Франция), депутаты Европарламента отметили, что Европейский Совет должен принять решение о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2022 года.

    Это должно обеспечить отмену проверок лиц на всех внутренних границах обеих стран с начале 2023 года. Резолюция принята 547 голосами «за», 49 – «против» и при 43 воздержавшихся.

    Отмечая, что Шенгенская зона является «одним из величайших достижений Евросоюза», депутаты Европарламента критикуют Европейский Совет за то, что он не принял решения о приеме Болгарии и Румынии, хотя две страны, по мнению парламентариев, уже давно выполнили необходимые условия.

    По словам евродепутатов, поддержание внутреннего пограничного контроля является дискриминационным и оказывает серьезное влияние на жизнь перемещающихся работников и граждан. Препятствуя импорту, экспорту и свободному потоку товаров из грузовых портов, они также наносят ущерб единому рынку ЕС, считают в парламенте ЕС.

    В настоящее время все государства-члены ЕС, за исключением Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, являются частью Шенгенской зоны, которая также включает страны, не входящие в ЕС, Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

    Депутаты Европарламента неоднократно призывали к полному приему Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, например, в резолюции 2018 года по этой теме, резолюции 2020 года о Шенгенском государстве в контексте пандемии и отчете 2021 года о функционировании Шенгенской зоны.

    Присоединение новых стран к Шенгену требует единогласного решения Европейского Совета.

    Чехия, председательствующая данный момент в Европейском Совете указала, что намерена провести обсуждения по этому вопросу до конца 2022 года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров