Евродепутаты призвали одобрить присоединение к Шенгенской зоне еще двух государств

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский парламент призывает государства-члены Евросоюза разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне свободного передвижения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В резолюции, принятой во вторник в ходе пленарного заседания в г.Страсбурге (Франция), депутаты Европарламента отметили, что Европейский Совет должен принять решение о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2022 года.

Это должно обеспечить отмену проверок лиц на всех внутренних границах обеих стран с начале 2023 года. Резолюция принята 547 голосами «за», 49 – «против» и при 43 воздержавшихся.

Отмечая, что Шенгенская зона является «одним из величайших достижений Евросоюза», депутаты Европарламента критикуют Европейский Совет за то, что он не принял решения о приеме Болгарии и Румынии, хотя две страны, по мнению парламентариев, уже давно выполнили необходимые условия.

По словам евродепутатов, поддержание внутреннего пограничного контроля является дискриминационным и оказывает серьезное влияние на жизнь перемещающихся работников и граждан. Препятствуя импорту, экспорту и свободному потоку товаров из грузовых портов, они также наносят ущерб единому рынку ЕС, считают в парламенте ЕС.

В настоящее время все государства-члены ЕС, за исключением Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, являются частью Шенгенской зоны, которая также включает страны, не входящие в ЕС, Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Депутаты Европарламента неоднократно призывали к полному приему Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, например, в резолюции 2018 года по этой теме, резолюции 2020 года о Шенгенском государстве в контексте пандемии и отчете 2021 года о функционировании Шенгенской зоны.

Присоединение новых стран к Шенгену требует единогласного решения Европейского Совета.

Чехия, председательствующая данный момент в Европейском Совете указала, что намерена провести обсуждения по этому вопросу до конца 2022 года.



